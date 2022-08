Autunno in TV, le sfide Canale 5-Rai1 nei prime time dei weekend (Di venerdì 19 agosto 2022) Sarà dura la lotta in prime time a partire dall’Autunno in tv tra Canale 5 e Rai 1 nei weekend italiani. Che cosa ci si aspetta di vedere e chi vincerà la gara dell’audience? Andiamo a scoprire cosa propongono i due canali in tv per le serate del venerdì, sabato e domenica. Venerdì: Tale e Quale vs Viola come il Mare Sarà una sfida clou quella del venerdì. Uno show contro fiction, al venerdì si invertiranno i ruoli canonici. Rai 1 sarà accesa con l’intrattenimento, a partire dalla serata Domenica In Show del 16 settembre, che se la vedrà con la serie francese di Canale 5 Solo uno Sguardo (tre puntate dal 9 settembre, l’ultima contro la partita di Nations League Italia-Inghilterra). La sfida del venerdì tra le due reti si accende dal 30 settembre, con l’esordio di Tale e Quale Show e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) Sarà dura la lotta ina partire dall’in tv tra5 e Rai 1 neiitaliani. Che cosa ci si aspetta di vedere e chi vincerà la gara dell’audience? Andiamo a scoprire cosa propongono i due canali in tv per le serate del venerdì, sabato e domenica. Venerdì: Tale e Quale vs Viola come il Mare Sarà una sfida clou quella del venerdì. Uno show contro fiction, al venerdì si invertiranno i ruoli canonici. Rai 1 sarà accesa con l’intrattenimento, a partire dalla serata Domenica In Show del 16 settembre, che se la vedrà con la serie francese di5 Solo uno Sguardo (tre puntate dal 9 settembre, l’ultima contro la partita di Nations League Italia-Inghilterra). La sfida del venerdì tra le due reti si accende dal 30 settembre, con l’esordio di Tale e Quale Show e ...

