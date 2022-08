Arpac, balneazione ancora vietata in due tratti di costa a Sorrento e Sant’Agnello (Di venerdì 19 agosto 2022) balneazione vietata in due tratti di costa a Sorrento e Sant’Agnello. I sindaci hanno vietato temporaneamente la balneazione in attesa dei nuovi prelievi Arpac. In merito alle notizie sui divieti di balneazione temporanei in due tratti di mare in Penisola sorrentina, è opportuno precisare quanto segue. I controlli Arpac vengono effettuati sulla base di un Leggi su 2anews (Di venerdì 19 agosto 2022)in duedi. I sindaci hanno vietato temporaneamente lain attesa dei nuovi prelievi. In merito alle notizie sui divieti ditemporanei in duedi mare in Penisola sorrentina, è opportuno precisare quanto segue. I controllivengono effettuati sulla base di un

antonellaa262 : Balneazione vietata in due tratti di costa a Sorrento e Sant’Agnello. I sindaci hanno vietato temporaneamente la ba… - gazzettanapoli : Entro 48 ore si saprà se il divieto di balneazione, scattato lo scorso 13 agosto in due tratti di costa a Sorrento… - gazzettanapoli : Entro 48 ore si saprà se il divieto di balneazione, scattato lo scorso 13 agosto in due tratti di costa a Sorrento… - giannigosta : Balneazione vietata in due tratti di costa a Sorrento e Sant’Agnello, sono corrette le tempistiche dell’intervento … - cronachecampane : Sorrento, arriveranno tra 48 ore i dati Arpac su divieto balneazione #arpac #divietobalenazione #sorrento… -