Affare Raspadori | verrà pagato in 6 anni | le cifre dell’operazione

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 19 agosto 2022) Nella giornata di ieri Giacomoha svolto le visite mediche presso Villa Stuart a Roma per diventare un nuovo giocatore del Napoli. L’ex attaccante del Sassuolo arriva nel club azzurro dopo una lunga trattativa tra le due società al centro delle notizie di mercato delle ultime settimane. L’accordo definitivo è arrivato ieri stesso, quando sono stati ultimati i rimanenti dettagli e le divergenze relative ai bonus. FOTO: Getty Images,-Napoli: tutte leL’edizione oggi in edicola de Il Mattino ha rivelato tutte lerelative a questo nuovo acquisto in casa Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha stabilito 5 milioni di bonus per Giacomo, che verranno versati al Sassuolo al raggiungimento di determinati obiettivi. Secondo quanto ...