Ultime Notizie Roma del 18-08-2022 ore 11 | 10

(Di giovedì 18 agosto 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale into il vento è calato e anche le fiamme il peggio sembra passato così il sindaco di Pantelleria Vincenzo campo fa il punto sulla situazione riguardo l’incendio che nel tardo pomeriggio di ieri ha devastato molti ettari di macchia mediterranea ed esteso in una zona collinare Appena le spalle di Cala cinque denti due focolai che di fatto hanno quasi tagliato in due isola diffondendosi con rapidità anche per il forte vento di Scirocco bombardamenti in Ucraina bombardamento Russo nel centro di zatoka il presidente russo Oreste Faker do intanto proporrà il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj di organizzare un incontro con il libro del Cremlino Vladimir Putin lo sostengono i media turchi mentre ero anni attesa Leopoli dove vedrà diles Chi è il segretario generale ONU ...