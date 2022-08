Ucraina, boom di ricavi da export in Ue per Mosca (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Le importazioni dell’Unione europea dalla Russia sono aumentate del 78,9 per cento in termini di ricavi, nei primi sei mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, malgrado le sanzioni introdotte da Bruxelles dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio, ha calcolato Eurostat. Tale andamento si spiega con l’aumento dei prezzi di gas e petrolio. La Russia è stata in questo periodo il terzo Paese per importazioni all’Ue, dopo la Cina e gli Stati Uniti, con forniture pari a 120,4 miliardi di euro. Le importazioni di petrolio sono aumentate, in termini di spesa, del 70 per cento, a 52 miliardi di euro, quelle di gas del 240 per cento, a 24 miliardi di euro, il carbone del 170 per cento a 4,9 miliardi di euro importati dall’Ue. Il volume totale di petrolio e carburanti è tuttavia diminuito di più della metà, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Le importazioni dell’Unione europea dalla Russia sono aumentate del 78,9 per cento in termini di, nei primi sei mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, malgrado le sanzioni introdotte da Bruxelles dopo l’inizio dell’invasione dell’il 24 febbraio, ha calcolato Eurostat. Tale andamento si spiega con l’aumento dei prezzi di gas e petrolio. La Russia è stata in questo periodo il terzo Paese per importazioni all’Ue, dopo la Cina e gli Stati Uniti, con forniture pari a 120,4 miliardi di euro. Le importazioni di petrolio sono aumentate, in termini di spesa, del 70 per cento, a 52 miliardi di euro, quelle di gas del 240 per cento, a 24 miliardi di euro, il carbone del 170 per cento a 4,9 miliardi di euro importati dall’Ue. Il volume totale di petrolio e carburanti è tuttavia diminuito di più della metà, ...

