Tuffi, Lorenzo Marsaglia: “È stata una gara regolare, sono molto soddisfatto” (Di giovedì 18 agosto 2022) Lorenzo Marsaglia strepitoso nella finale del metro agli Europei 2022 di Tuffi. Al Foro Italico di Roma l’azzurro classe 1996 ha vinto una magnifica medaglia d’argento e ha conquistato un posto sul podio insieme al connazionale Giovanni Tocci (terzo e dunque bronzo). “Non si può ancora definire la gara perfetta perché si può sempre fare meglio, ma sono comunque molto soddisfatto – ha affermato Marsaglia ai microfoni di Sky Sport – È stata una prova regolare e con questi voti è davvero bellissimo”. Tuffi, Europei 2022: due azzurri sul podio dal metro! Argento Marsaglia e bronzo Tocci Il nativo di Roma ha poi concluso dichiarando: “Potevo fare meglio il rovesciato, il terzo tuffo e ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022)strepitoso nella finale del metro agli Europei 2022 di. Al Foro Italico di Roma l’azzurro classe 1996 ha vinto una magnifica medaglia d’argento e ha conquistato un posto sul podio insieme al connazionale Giovanni Tocci (terzo e dunque bronzo). “Non si può ancora definire laperfetta perché si può sempre fare meglio, macomunque– ha affermatoai microfoni di Sky Sport – Èuna provae con questi voti è davvero bellissimo”., Europei 2022: due azzurri sul podio dal metro! Argentoe bronzo Tocci Il nativo di Roma ha poi concluso dichiarando: “Potevo fare meglio il rovesciato, il terzo tuffo e ...

Eurosport_IT : DOPPIETTA PER L'ITALIA NEL TRAMPOLINO DA 1M!!! ???????? Gara stupenda per i due azzurri, Lorenzo Marsaglia chiude in se… - daviderizzi3 : RT @Eurosport_IT: DOPPIETTA PER L'ITALIA NEL TRAMPOLINO DA 1M!!! ???????? Gara stupenda per i due azzurri, Lorenzo Marsaglia chiude in seconda… - tixxxtweety : RT @Eurosport_IT: DOPPIETTA PER L'ITALIA NEL TRAMPOLINO DA 1M!!! ???????? Gara stupenda per i due azzurri, Lorenzo Marsaglia chiude in seconda… - federicacannon : RT @Eurosport_IT: DOPPIETTA PER L'ITALIA NEL TRAMPOLINO DA 1M!!! ???????? Gara stupenda per i due azzurri, Lorenzo Marsaglia chiude in seconda… - ChryTredici : RT @Eurosport_IT: DOPPIETTA PER L'ITALIA NEL TRAMPOLINO DA 1M!!! ???????? Gara stupenda per i due azzurri, Lorenzo Marsaglia chiude in seconda… -