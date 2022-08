Tromba d' aria su Lavagna | tetti divelti | cabine balneari finiscono sui binari Interrotta la linea ferroviaria

(Di giovedì 18 agosto 2022) Diversi stabilimentia Chiavari sono stati scoperchiati all'alba per effetto delle violente raffiche di vento che si sono abbattute in concomitanza all'arrivo di un vasto sistema temporalesco. Frammenti di tettoria cadono suilaferrovi

fanpage : ULTIM'ORA Un centro commerciale distrutto. Tromba d’aria devasta Bondeno, in provincia di Ferrara. Il sindaco diff… - sbonaccini : A Bondeno tromba d’aria poche ore fa: danni al patrimonio pubblico e privato. Già attivata protezione civile region… - Agenzia_Ansa : Parchi chiusi a Milano. Danni nel Ferrarese dove una gru è caduta su delle villette a schiera. Tromba d'aria su Bon… - Paolao29859646 : RT @rep_genova: Liguria: seconda tromba d'aria a Sestri Levante in tre ore, circolazione ferroviaria sospesa tra Chiavari e Sestri Levante… - Stoppa_999 : Costretta a prendermi due giorni di malattia —> sta passando una tromba d’aria -

Fra gli effetti dellad'anche la rottura dei vetri di tre autobus che si trovavano all'interno del deposito. A Viareggio nelle prime ore dle mattino forti raffiche di vento e un ...Unad'a Massa ha ferito un operaio in un deposito di pullman. A Firenze ferita una persona colpita da un ramo al mercato di Galluzzo; a Bottai un albero è caduto su un camper, per fortuna ...Il maltempo continua a imperversare in Toscana. I Vigili del fuoco sono all’opera per intervenire sui danni provocati dall'ondata arrivata dalla costa e che sta attraversando la regione.La conduttrice racconta la disavventura vissuta insieme al suo compagno a causa del forte maltempo A settembre ritornerà in onda con il suo Mattino ...