Traffico Roma del 18-08-2022 ore 12 | 30

(Di giovedì 18 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto diversi gli incendi nella capitale alimentate anche dal vento forte chiuso per un incendio il tratto di via Merulana tra via Labicana è largo Brancaccio e deviazioni per le linee bus 16 e 714 un incendio anche in via della Magliana all’altezza del depuratore Acea strada chiusa e deviazioni per la linea 023 un incendio di fogliame anche su via delle Capannelle in prossimità dell’incrocio con via Tuscolana possibili chiusure e deviazioni deviazioni per la linea 3 per un intervento dei vigili del fuoco in via Carlo Felice sospeso per un incendio in prossimità dei Binari servizio della linea ferroviariaFiumicino aeroporto tra Ponte GaleriaOstiensein coda per lavori in uscita dasull’autosole tra Fianono e ...