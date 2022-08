Softball | Winners Cup 2022 | Saronno cala il poker Le Witches vanno KO dopo due inning

OA Sport

Grazie a questo risultato Saronno si trova ancora a punteggio pieno in cima alla classifica con tre partite vinte su tre partite giocate, dividendo la posta con le temibili Sparks Haarlem. Domani, ...Saronno è dunque al momento l'unica team imbattuto insieme a alle Sparks Haarlem e le Arrows Ostrava. Domani, mercoledì 17 agosto, ci sarà la sfida contro le Antwerp Eagles. Di seguito i risultati ... Softball, Winners Cup 2022: Saronno firma il tris. Antwerp Eagles demolite 15-0