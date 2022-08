Si è spento Emanuele Giacoia | voce storica di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”

infoitinterno : Si è spento Emanuele Giacoia, volto e voce di Catanzaro a 90° Minuto - AndreaIncorona8 : #Giornalismo calabrese in #lutto, si è spento a 93 anni Emanuele #Giacoia -Cordoglio?? sentito alla famiglia ed agli… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Si è spento Emanuele Giacoia, volto e voce di Catanzaro a 90° Minuto - sportli26181512 : Si è spento Emanuele Giacoia, volto e voce di Catanzaro a 90° Minuto: Si è spento Emanuele Giacoia, volto e voce di… - Gazzetta_it : Si è spento Emanuele Giacoia, volto e voce di Catanzaro a 90° Minuto -

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Si è...Si èGiacoia, 93 anni, storica figura di Novantesimo Minuto, a lungo volto del Catanzaro per la celebre trasmissione domenicale della Rai, che aveva già perduto negli ultimi anni altri suoi ...Aveva 93 anni e fu anche direttore del Quotidiano della Calabria, ma è ricordato come uno dei protagonisti di "Tutto il calcio minuto per minuto". Con la sua perfetta dizione raccontò il Catanzaro in ...Giacoia entrò in Rai nel 1958, e da lì ebbe inizio una lunghissima carriera che lo portò successivamente anche alla direzione del Quotidiano della Calabria. Malato da tempo, viveva a Cosenza.