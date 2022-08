Sfattoria ultimi – M5s per tavolo tecnico su abbattimento suini (Di giovedì 18 agosto 2022) – “In qualità di Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente, insieme al collega Loreto Marcelli, Vicepresidente della Commissione Sanità, ho inviato una richiesta ufficiale alla Direzione Sanità per la convocazione di un tavolo tecnico sulla questione del possibile abbattimento dei suini all’interno della Sfattoria degli ultimi”. Lo comunica Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio. “Siamo, infatti, consapevoli del lavoro che la Sfattoria degli ultimi ha sempre svolto in questi anni per sottrarre gli animali allo sfruttamento ed al maltrattamento – continua Novelli – ed è, quindi, necessario trovare una soluzione a questa problematica” “Gli attori principali del tavolo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 agosto 2022) – “In qualità di Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente, insieme al collega Loreto Marcelli, Vicepresidente della Commissione Sanità, ho inviato una richiesta ufficiale alla Direzione Sanità per la convocazione di unsulla questione del possibiledeiall’interno delladegli”. Lo comunica Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio. “Siamo, infatti, consapevoli del lavoro che ladegliha sempre svolto in questi anni per sottrarre gli animali allo sfruttamento ed al maltrattamento – continua Novelli – ed è, quindi, necessario trovare una soluzione a questa problematica” “Gli attori principali del...

