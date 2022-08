Pioggia e trombe d’aria devastano la Toscana: due morti a Lucca e a Carrara | VIDEO (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono giorni di agosto all’insegna del vento e della Pioggia nell’Italia Centro-Settentrionale. Il maltempo si è già manifestato in tutte le sue disastrose conseguenze in Toscana, dove si contano due morti: un uomo è stato travolto da un albero a Sorbano del Giudice (Lucca), mentre una donna è stata colpita da un albero al Parco La Malfa a Carrara. I Comandi dei Vigili del fuoco della Toscana sono ora a lavoro per i danni provocati dalla violenta ondata di maltempo, che si è spostata rapidamente dalla costa tirrenica verso l’interno della regione. Allo stato attuale la provincia che non è stata colpita è quella di Grosseto. Alle 13 di oggi sono 41 gli interventi effettuati a Lucca, 28 a Massa Carrara, 20 a Livorno, 47 a Pisa, 51 a Firenze, 24 ad Arezzo, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono giorni di agosto all’insegna del vento e dellanell’Italia Centro-Settentrionale. Il maltempo si è già manifestato in tutte le sue disastrose conseguenze in, dove si contano due: un uomo è stato travolto da un albero a Sorbano del Giudice (), mentre una donna è stata colpita da un albero al Parco La Malfa a. I Comandi dei Vigili del fuoco dellasono ora a lavoro per i danni provocati dalla violenta ondata di maltempo, che si è spostata rapidamente dalla costa tirrenica verso l’interno della regione. Allo stato attuale la provincia che non è stata colpita è quella di Grosseto. Alle 13 di oggi sono 41 gli interventi effettuati a, 28 a Massa, 20 a Livorno, 47 a Pisa, 51 a Firenze, 24 ad Arezzo, ...

neXtquotidiano : Il vento è così forte da far girare la ruota del Luna Park #Maltempo: pioggia e trombe d’aria devastano la… - uffacheppa : RT @tempoweb: Travolti dagli alberi per il #maltempo, due #morti in #Toscana #18agosto #iltempoquotidiano - isamiccoli52 : RT @tempoweb: Travolti dagli alberi per il #maltempo, due #morti in #Toscana #18agosto #iltempoquotidiano - tempoweb : Travolti dagli alberi per il #maltempo, due #morti in #Toscana #18agosto #iltempoquotidiano - Fprime86 : RT @theworldnews74: Meteo: trombe d'aria e nubifragi. Paura al Nord, 2 morti, persone ferite e ingenti danni. -