Maurizio101112 : RT @EugenioCardi: Pavel Filatyev, il soldato russo contro il regime di Putin: «Non vedo giustizia in questa guerra» - frankygalante : <b>Pavel Filatyev, il soldato russo contro il regime di Putin: «Non vedo giustizia in questa guerra»</b> ?… - EugenioCardi : Pavel Filatyev, il soldato russo contro il regime di Putin: «Non vedo giustizia in questa guerra» - roberto2_lamela : Pavel Filatyev Il soldato russo contro #Putin: «Noi come selvaggi, oltre ogni limite. Questa guerra non ha senso»… - lucio22673283 : Pavel Filatyev, il soldato russo contro il regime di Putin: «Non vedo giustizia in questa guerra» -

RaiNews

La condanna dell'ex paracadutistacontro il regime di Putin e i suoi generali che lo hanno mandato a combattere una battaglia ingiusta e priva di senso in Ucraina arriva sotto forma di ..."Non vedo giustizia in questa guerra. Non vedo la verità qui". Con queste parole il quotidiano britannico The Guardian ha presentato in prima pagina l'intervista a, ex parà russo, autore di un memoriale "bomba": un racconto di 141 pagine in cui il militare ha riportato la sua esperienza di paracadutista impegnato al fronte del conflitto in Ucraina. "Io, paracadutista russo, 'disgustato' dalla guerra" L’ex paracadutista ha scritto 142 pagine di denuncia contro la guerra in Ucraina in cui rivela la barbarie delle unità del Cremlino allo sbando. Dopo giorni passati a nascondersi è riuscito a espatria ...Il Guardian pubblica l'intervista a Pavel Filatyev: il militare ha raccontato la sua esperienza in prima linea in Ucraina in un lungo memoriale online ...