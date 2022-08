Napoli-Simeone, è ufficiale: “Benvenuto Cholito” (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Giovanni Simeone, arrivato in città nella giornata di venerdì. “Benvenuto Cholito!” ha scritto sui social il presidente del club Aurelio De Laurentiis. In questi ultimi giorni si è lavorato per limare gli ultimi dettagli legati ai bonus presenti nel contratto, firmato in serata ieri. Ora attesa per gli altri acquisti Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilha ufficializzato l’acquisto di Giovanni, arrivato in città nella giornata di venerdì. “!” ha scritto sui social il presidente del club Aurelio De Laurentiis. In questi ultimi giorni si è lavorato per limare gli ultimi dettagli legati ai bonus presenti nel contratto, firmato in serata ieri. Ora attesa per gli altri acquisti Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori. SportFace.

