Meteo Napoli | afa e caldo a farla da padroni | le previsioni

(Di giovedì 18 agosto 2022) Secondo le ultime, i prossimi giorni, almeno fino al fine settimana, saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature in salita.riportate dl sito 3b.it, giovedì, 18 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi

Probabilmente entro domenica le massime non andranno oltre i 28/30°CTempo stabile e nel complesso soleggiato sulla città dinella giornata di giovedì ma con clima molto caldo ...Previsioni. Instabilità torna a caratterizzare il nord Italia, più stabile altrove Condizioniperturbate tornano ad interessare le regioni settentrionali della Penisola e nella fattispecie ... Meteo Napoli: oggi e domani sole e caldo, Sabato 20 poco nuvoloso