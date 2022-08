Meteo, le previsioni in Campania di giovedì 18 agosto 2022 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, giovedì 18 agosto 2022. Avellino – Velato o poco nuvoloso il cielo sull’Irpinia, ma la giornata sarà comunque caratterizzata dal caldo e dal sole. Un giovedì “accompagnato” da un vento da Sud-Ovest con intensità di 21 km/h, possibili raffiche fino a 26 km/h. Temperature gradevoli, comprese tra i 21°C della minima e i 35°C della massima. Benevento – Qualche timida nube sul Sannio ma i beneventani non dovranno farsi trarre in inganno. giovedì caldo e soleggiato, con vento da Sud-Ovest che soffierà con una intensità di 21 km/h, portando raffiche fino a 26 km/h. Le temperature saranno comprese tra 23°C e 38°C, picco atteso nel pomeriggio. Caserta – Cielo inizialmente poco ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,18. Avellino – Velato o poco nuvoloso il cielo sull’Irpinia, ma la giornata sarà comunque caratterizzata dal caldo e dal sole. Un“accompagnato” da un vento da Sud-Ovest con intensità di 21 km/h, possibili raffiche fino a 26 km/h. Temperature gradevoli, comprese tra i 21°C della minima e i 35°C della massima. Benevento – Qualche timida nube sul Sannio ma i beneventani non dovranno farsi trarre in inganno.caldo e soleggiato, con vento da Sud-Ovest che soffierà con una intensità di 21 km/h, portando raffiche fino a 26 km/h. Le temperature saranno comprese tra 23°C e 38°C, picco atteso nel pomeriggio. Caserta – Cielo inizialmente poco ...

