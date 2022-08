Meteo, arriva la svolta a fine mese: la profezia di Mario Giuliacci (Di giovedì 18 agosto 2022) Il maltempo ad agosto ha prevalso in molte regioni italiane, soprattutto al Nord. Brevi ma frequenti temporali hanno rovinato le nostre giornate estive. Ma cosa ci aspetta nelle ultime due settimane di agosto? Mario Giuliacci ha fatto alcune previsioni sulla fine dell’estate. Cosa succederà nei prossimi giorni? Meteo, la situazione fino al 21 agosto “Tante novità di rilievo, quasi tutte positive – scrive l’esperto sul proprio sito web -. L’unica negativa è una breve ondata di caldo dopo Ferragosto, tra il 16 e il 20-21 agosto. Ondata che interesserà il Centro-Sud e le isole maggiori con valori tra 33 e 36 gradi. Al Centro invece l’ondata colpirà tra il 17 e il 18, appena due giorni, con valori tra 32 e 35 gradi”. Al Nord la situazione sarà diversa. “Solo sull’Emilia Romagna ci saranno tra i 32 e i 35 gradi il 17 e 18 ... Leggi su tvzap (Di giovedì 18 agosto 2022) Il maltempo ad agosto ha prevalso in molte regioni italiane, soprattutto al Nord. Brevi ma frequenti temporali hanno rovinato le nostre giornate estive. Ma cosa ci aspetta nelle ultime due settimane di agosto?ha fatto alcune previsioni sulladell’estate. Cosa succederà nei prossimi giorni?, la situazione fino al 21 agosto “Tante novità di rilievo, quasi tutte positive – scrive l’esperto sul proprio sito web -. L’unica negativa è una breve ondata di caldo dopo Ferragosto, tra il 16 e il 20-21 agosto. Ondata che interesserà il Centro-Sud e le isole maggiori con valori tra 33 e 36 gradi. Al Centro invece l’ondata colpirà tra il 17 e il 18, appena due giorni, con valori tra 32 e 35 gradi”. Al Nord la situazione sarà diversa. “Solo sull’Emilia Romagna ci saranno tra i 32 e i 35 gradi il 17 e 18 ...

