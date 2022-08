Lutto nel mondo della moda: era una vera e propria icona (Di giovedì 18 agosto 2022) Lutto doloroso nel mondo della moda, a 96 anni è venuta a mancare una delle stiliste orientali più iconiche di sempre. È stata una delle donne d’affari più potenti del suo Paese. Il mondo dell’alta moda piange la scomparsa di Hanae Mori, la stilista giapponese che ha vestito donne importanti e celebrità di tutto il mondo. Le farfalle erano il suo simbolo ed era soprannominata “Madama Butterfly”. foto Adobe stockLa sua morte è avvenuta, in realtà, l’11 agosto nella sua casa di Tokyo ma la notizia è stata diffusa dalla stampa solo una settimana dopo. Hanae aveva 96 anni e non sono state spiegate le cause del decesso. Hanae è stata una donna molto importante per il suo Paese, soprattutto perché è stata la prima stilista asiatica ad entrare nel ... Leggi su chenews (Di giovedì 18 agosto 2022)doloroso nel, a 96 anni è venuta a mancare una delle stiliste orientali più iconiche di sempre. È stata una delle donne d’affari più potenti del suo Paese. Ildell’altapiange la scomparsa di Hanae Mori, la stilista giapponese che ha vestito donne importanti e celebrità di tutto il. Le farfalle erano il suo simbolo ed era soprannominata “Madama Butterfly”. foto Adobe stockLa sua morte è avvenuta, in realtà, l’11 agosto nella sua casa di Tokyo ma la notizia è stata diffusa dalla stampa solo una settimana dopo. Hanae aveva 96 anni e non sono state spiegate le cause del decesso. Hanae è stata una donna molto importante per il suo Paese, soprattutto perché è stata la prima stilista asiatica ad entrare nel ...

