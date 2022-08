LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: tra poco al via la quarta giornata, in serata Tamberi, Tortu e Iapichino (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI Europei (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica 8:51 Siamo a meno di dieci minuti dall’inizio delle prime competizioni odierne all’Olympiastadion, dove questa mattina i problemi meteorologici saranno relativi, ma in serata di problematiche legate alla pioggia potremmo vederne non poche. 8:48 Max Mandusic, dalle 10:50, sarà invece impegnato nel salto con l’asta maschile, mentre dalle 11:25 le semifinali dei 400 ostacoli vedranno José Bencosme De Leon e Mario Lambrughi al via. Alle 11:36 di nuovo Gerevini con il giavellotto eptathlon, poi Ayomide Folorunso (anche lei da tenere d’occhio) e Rebecca Sartori nei 400 ostacoli femminili. La mattina si va a chiudere alle 12:30 con Fausto Desalu e Diego ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDI8:51 Siamo a meno di dieci minuti dall’inizio delle prime competizioni odierne all’Olympiastadion, dove questa mattina i problemi meteorologici saranno relativi, ma indi problematiche legate alla pioggia potremmo vederne non poche. 8:48 Max Mandusic, dalle 10:50, sarà invece impegnato nel salto con l’asta maschile, mentre dalle 11:25 le semifinali dei 400 ostacoli vedranno José Bencosme De Leon e Mario Lambrughi al via. Alle 11:36 di nuovo Gerevini con il giavellotto eptathlon, poi Ayomide Folorunso (anche lei da tenere d’occhio) e Rebecca Sartori nei 400 ostacoli femminili. La mattina si va a chiudere alle 12:30 con Fausto Desalu e Diego ...

