Ilary Blasi è tornata a Roma, prende Isabel e spuntano i dettagli sulla separazione (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilary Blasi è tornata a Roma, riprendono adesso le trattative per la separazione. Adesso tocca ai legali di Totti e Ilary Blasi, perché sembra che durante le ultime settimane anche loro abbiano scelto di fare una pausa, era Ferragosto per tutti. spuntano nuove indiscrezioni su quelli che potrebbero essere gli accordi dell’ormai ex coppia e intanto la conduttrice riesce sempre ad anticipare il gossip. Ilary Blasi svela dove si trova un giorno prima che lo facciano gli altri, se non vuole dare sue notizie sa bene come fare. Totti è del tutto chiuso nel suo silenzio e sembra godersi poco la vita in queste settimane, bloccato per timore del gossip. Lei ha fatto invece un bel giro passando dal mare della sua Sabaudia e il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 agosto 2022), riprendono adesso le trattative per la. Adesso tocca ai legali di Totti e, perché sembra che durante le ultime settimane anche loro abbiano scelto di fare una pausa, era Ferragosto per tutti.nuove indiscrezioni su quelli che potrebbero essere gli accordi dell’ormai ex coppia e intanto la conduttrice riesce sempre ad anticipare il gossip.svela dove si trova un giorno prima che lo facciano gli altri, se non vuole dare sue notizie sa bene come fare. Totti è del tutto chiuso nel suo silenzio e sembra godersi poco la vita in queste settimane, bloccato per timore del gossip. Lei ha fatto invece un bel giro passando dal mare della sua Sabaudia e il ...

