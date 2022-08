I movimenti climatici non stanno facendo abbastanza: otto punti per capirne di più (Di giovedì 18 agosto 2022) Nota: da qui in avanti useremo il termine “movimenti climatici” come termine ombrello che racchiude sia i più noti Fridays for Future e Extinction Rebellion, sia le associazioni più territoriali come No Tav, No Grandi Navi e gli innumerevoli collettivi cittadini che partecipano alla salvaguardia dell’ambiente locale Ho preso parte alla settimana di incontri e scambi organizzata da un collettivo di movimenti climatici nel cuore di Torino. Nell’estate più calda e secca che la città abbia mai vissuto, ecco otto considerazioni che possono aiutarci a “misurare la temperatura” delle attività dal basso. 1) I movimenti climatici italiani stanno unendo le forze. E non solo tra loro: coinvolgendo anche i gruppi operai come Gkn e Fiom, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Nota: da qui in avanti useremo il termine “” come termine ombrello che racchiude sia i più noti Fridays for Future e Extinction Rebellion, sia le associazioni più territoriali come No Tav, No Grandi Navi e gli innumerevoli collettivi cittadini che partecipano alla salvaguardia dell’ambiente locale Ho preso parte alla settimana di incontri e scambi organizzata da un collettivo dinel cuore di Torino. Nell’estate più calda e secca che la città abbia mai vissuto, eccoconsiderazioni che possono aiutarci a “misurare la temperatura” delle attività dal basso. 1) Iitalianiunendo le forze. E non solo tra loro: coinvolgendo anche i gruppi operai come Gkn e Fiom, i ...

SandroPinko : RT @GenCar5: Sorpresa! Meno di una settimana dopo aver lasciato la presidenza della Repubblica in #Colombia, Ivan Duque ha trovato lavoro a… - puccinimichele : RT @GenCar5: Sorpresa! Meno di una settimana dopo aver lasciato la presidenza della Repubblica in #Colombia, Ivan Duque ha trovato lavoro a… - ruggerobaccane1 : RT @GenCar5: Sorpresa! Meno di una settimana dopo aver lasciato la presidenza della Repubblica in #Colombia, Ivan Duque ha trovato lavoro a… - the_mindflayer : RT @GenCar5: Sorpresa! Meno di una settimana dopo aver lasciato la presidenza della Repubblica in #Colombia, Ivan Duque ha trovato lavoro a… - fpalermomm : RT @GenCar5: Sorpresa! Meno di una settimana dopo aver lasciato la presidenza della Repubblica in #Colombia, Ivan Duque ha trovato lavoro a… -