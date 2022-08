Giappone: Agenzia Entrate ai giovani, bevete più alcol (Di giovedì 18 agosto 2022) Un ritorno a una maggiore convivialità, che comprende anche un consumo più regolare di alcol, dopo lo stallo delle attività sociali causato della pandemia da Covid negli ultimi due anni. È l'obiettivo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Un ritorno a una maggiore convivialità, che comprende anche un consumo più regolare di, dopo lo stallo delle attività sociali causato della pandemia da Covid negli ultimi due anni. È l'obiettivo ...

wireditalia : C'entrano le entrate fiscali da imposte sulle bevande alcoliche, in netta diminuzione ormai da anni. Per questo l'A… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Ricostruita la distribuzione della materia oscura agli albori dell'universo. Lo studio di team guidat… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Ricostruita la distribuzione della materia oscura agli albori dell'universo. Lo studio di team g… - Agenzia_Ansa : Ricostruita la distribuzione della materia oscura agli albori dell'universo. Lo studio di team guidato da Hironao M… - shendream : @Agenzia_Ansa In giappone in molti locali gli stranieri non possono entrare. Razzisti -