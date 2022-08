Ex magistrati candidati con il Pd, “Ora istituire una commissione d’inchiesta” (Di giovedì 18 agosto 2022) di Erika Noschese Per molti di loro manca solo la telefonata da Roma ma il grosso è fatto. È stato un Ferragosto intenso per la coalizione di centrosinistra che ha dovuto fare i conti con i “big” da salvare, piazzati un po’ ovunque anche se il grosso del lavoro è stato fatto in Campania. Così, Roberto Speranza è capolista a Napoli; Enzo Maraio vola nel Lazio, al secondo posto e Piero De Luca resta nella sua città con una vittoria ormai in tasca. Ma le candidature, soprattutto quelle del Pd, hanno spaccato la politica, tra chi plaude e chi attacca. E c’è anche chi chiede una commissione di inchiesta: è il caso del Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli puntando il dito contro la candidatura di ex magistrati. “Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ed ecco che la sinistra ripropone nelle proprie liste i nomi di importanti ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 18 agosto 2022) di Erika Noschese Per molti di loro manca solo la telefonata da Roma ma il grosso è fatto. È stato un Ferragosto intenso per la coalizione di centrosinistra che ha dovuto fare i conti con i “big” da salvare, piazzati un po’ ovunque anche se il grosso del lavoro è stato fatto in Campania. Così, Roberto Speranza è capolista a Napoli; Enzo Maraio vola nel Lazio, al secondo posto e Piero De Luca resta nella sua città con una vittoria ormai in tasca. Ma le candidature, soprattutto quelle del Pd, hanno spaccato la politica, tra chi plaude e chi attacca. E c’è anche chi chiede unadi inchiesta: è il caso del Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli puntando il dito contro la candidatura di ex. “Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ed ecco che la sinistra ripropone nelle proprie liste i nomi di importanti ...

gselvaggia : RT @arnj40: Ha ragione #Berlusconi su #Magistrati che perseguitano cittadini innocenti, per tanto che ne dica #CafieroDeRaho.Quale credibil… - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: In principio erano gli sportivi, poi seguirono i magistrati, oggi tocca ai virologi...ogni epoca ha i suoi candidati frutto… - arnj40 : Ha ragione #Berlusconi su #Magistrati che perseguitano cittadini innocenti, per tanto che ne dica #CafieroDeRaho.Qu… - matteotaormina2 : @ricpuglisi Anche gli scienziati votano. La sua candidatura magari non sarà opportuna ma alla fine è libero di fare… - FalsaPerla_72 : RT @Barbapapoo: In principio erano gli sportivi, poi seguirono i magistrati, oggi tocca ai virologi...ogni epoca ha i suoi candidati frutto… -