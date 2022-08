givanno : @achillecorea Un mercoledì da leoni (anche se il concetto d'estate è diverso) Stand by me, ovviamente,Pranzo di fer… - llyfrausandrain : questa voglia pazza che ho da un anno a questa parte di andare all'acquario di genova, l'ho detto prima di natale s… - voceditalia : Pazza estate, al Nord nubifragi e al Sud giorni roventi - Donnaipsilon : Stiamo per compiere l'azione più pazza di questa estate 2022: accendiamo il forno. -

Agenzia ANSA

L'Italia e' spaccata in due in questa. Al Nord e in alcune regioni del Centro, nei prossimi giorni, sara' ancora il maltempo a farla da protagonista. Al Sud situazione opposta con l'anticiclone di matrice africana a dominare ...L'Italia è spaccata in due in questa: al Nord e in alcune regioni del Centro , nei prossimi giorni, sarà ancora il maltempo a farla da protagonista. Al Sud situazione opposta con l'anticiclone di matrice africana a dominare ... Estate "pazza": al Nord nubifragi, al Sud giorni roventi - Italia L'Italia e' spaccata in due in questa pazza estate. Al Nord e in alcune regioni del Centro, nei prossimi giorni, sara' ancora il maltempo a farla ...Una settimana centrale d’agosto all’insegna di relax, divertimento e piacere per chi si gode le vacanze al mare, con un oroscopo a favore ...