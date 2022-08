Diletta Leotta | gli sguardi sono tutti per lei | impossibile non guardare

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 18 agosto 2022) Con i suoi scatti su Instagram riesce a mandare fuori di testa i suoi fan; la bellezza diè a dir poco disarmante. Recentemente ha festeggiato i trentuno anni in una serata tra divertimento e spensieratezza dove era presente anche Elodie; tra gli invitati, però, abbiamo avuto modo di vedere anche Giacomo Cavalli e questo ci porta al discorso sentimentale di. I due, infatti, sembrano avere un flirt e, nonostante non ci siano anche conferme, le telecamere gli hanno visti più volte insieme. InstagramSempre per quanto riguarda il discorso sentimentale dobbiamo menzionare le relazioni avute dacon Matteo Mammì, Can Yaman (attore e modello turco conosciuto per la fortunata serie televisiva Mr Wrong – Lezioni d’amore) e Daniele Scardina, il pugile ...