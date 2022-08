Calcio, Roma: Zalewski tra i candidati al premio Golden Boy 2022 (Di giovedì 18 agosto 2022) Nicola Zalewski tra i 60 candidati al premio Golden Boy 2022. Può essere proprio lui, il Romanista Nicola Zalewski il successore di Pedri, stella del Barcellona che nel 2021 si è aggiudicato il Golden Boy. Il prestigioso premio, giunto alla ventesima edizione, organizzato da Tuttosport va a proclamare il miglior giovane della stagione appena trascorsa. Il polacco di Tivoli, emerso nell’ultima stagione tanto da conquistare anche la maglia della sua nazionale, è stato inserito nella lista dei 60 candidati per la vittoria finale. Ecco il comunicato della Roma, che sui social ha fatto i complimenti al suo calciatore: “Sono arrivati a 60 i nomi dei candidati del premio ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 agosto 2022) Nicolatra i 60alBoy. Può essere proprio lui, ilnista Nicolail successore di Pedri, stella del Barcellona che nel 2021 si è aggiudicato ilBoy. Il prestigioso, giunto alla ventesima edizione, organizzato da Tuttosport va a proclamare il miglior giovane della stagione appena trascorsa. Il polacco di Tivoli, emerso nell’ultima stagione tanto da conquistare anche la maglia della sua nazionale, è stato inserito nella lista dei 60per la vittoria finale. Ecco il comunicato della, che sui social ha fatto i complimenti al suo calciatore: “Sono arrivati a 60 i nomi deidel...

Gazzetta_it : Incontro Roma-Zaniolo: Nicolò resta giallorosso. E a settembre si parlerà di rinnovo - AliprandiJacopo : ???#Mourinho ha chiesto il bis: dopo la pizza sul treno della scorsa stagione, ha voluto replicare anche stavolta do… - Gazzetta_it : Belotti aspetta la Roma e si allena. Ma il tempo passa e tre squadre sono pronte a inserirsi - LuceverdeRoma : ?#Roma #eventi - Partita di #calcio ROMA-CREMONESE ??Stadio Olimpico ??#22agosto ?dalle 18,30 ??Previsto il consu… - alby911 : RT @Pistogolblasta2: A non credere in #Casadei non è l'#Inter ma l'intero calcio italiano. #Milan, #Juve, #Roma, #Lazio, #Napoli: nessuna… -