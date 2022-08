Atletica, Jacobs: “Nessun raffronto con Mennea, voglio lasciare la scia per chi verrà dopo” (Di giovedì 18 agosto 2022) Marcell Jacobs è tornato sul tetto d’Europa dopo una stagione difficile, 44 anni dopo Mennea. “Non si possono fare raffronti, ognuno ha il suo stile e la sua personalità – ha dichiarato il velocista azzurro in un’intervista alla “Repubblica” -. Sono contento di venire dopo Mennea. Il miglior modo di contare è quello di lasciare una scia, di stimolare chi viene dopo di te”. “Da bambino volevo essere uno da cui si poteva trarre ispirazione. Io stesso ho delle figure di riferimento: LeBron James, nel basket, uno che viene dal nulla, Lewis Hamilton che ha rivoluzionato la Formula Uno, e Usain Bolt che ha cambiato l’Atletica” ha aggiunto Jacobs, che guarda al prossimo appuntamento agli ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Marcellè tornato sul tetto d’Europauna stagione difficile, 44 anni. “Non si possono fare raffronti, ognuno ha il suo stile e la sua personalità – ha dichiarato il velocista azzurro in un’intervista alla “Repubblica” -. Sono contento di venire. Il miglior modo di contare è quello diuna, di stimolare chi vienedi te”. “Da bambino volevo essere uno da cui si poteva trarre ispirazione. Io stesso ho delle figure di riferimento: LeBron James, nel basket, uno che viene dal nulla, Lewis Hamilton che ha rivoluzionato la Formula Uno, e Usain Bolt che ha cambiato l’” ha aggiunto, che guarda al prossimo appuntamento agli ...

