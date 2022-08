Abolire l' appello | quella di Berlusconi è la solita idea | ma è una buona idea

(Di giovedì 18 agosto 2022) L'unico vero limite all'inappellabilità delle assoluzioni è il proponente, che ne parla da quasi 30 anni, ma in un Paese in cui i reati di sangue sono in costante calo ed è il più sicuro del Continente, insistere sulla giustizia punitiva è lo specchio del nostro delirio

