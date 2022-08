Uomini e Donne, una fan lancia una precisa accusa a Davide Donadei: la veemente reazione di Chiara Rabbi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Chiara Rabbi è tornata a difendere Davide Donadei dopo l’ennesima accusa da parte dei fan. La rottura tra i due ormai è sulla bocca di tutti e negli ultimi giorni non si fa altro che cercare di capire i motivi che hanno portato i due ragazzi a dividersi. I diretti interessati stanno provando a mantenere un certo riserbo, provando anche a tutelare quella che è stata un tempo la loro storia d’amore. Da una parte però c’è chi li accusa, soprattutto ad essere accusato è l’ex tronista. Davide infatti è spesso stato al centro delle polemiche perché, subito dopo la rottura, ha scelto di affrontare il dolore uscendo con amici, svagandosi e facendo serate in discoteca. Proprio in una di queste serate infatti ha conosciuto la TikToker Giulia Paglianiti e sul ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 17 agosto 2022)è tornata a difenderedopo l’ennesimada parte dei fan. La rottura tra i due ormai è sulla bocca di tutti e negli ultimi giorni non si fa altro che cercare di capire i motivi che hanno portato i due ragazzi a dividersi. I diretti interessati stanno provando a mantenere un certo riserbo, provando anche a tutelare quella che è stata un tempo la loro storia d’amore. Da una parte però c’è chi li, soprattutto ad essereto è l’ex tronista.infatti è spesso stato al centro delle polemiche perché, subito dopo la rottura, ha scelto di affrontare il dolore uscendo con amici, svagandosi e facendo serate in discoteca. Proprio in una di queste serate infatti ha conosciuto la TikToker Giulia Paglianiti e sul ...

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - ciropellegrino : Queste donne e questi uomini hanno fornito un pasto a chi non può permetterselo anche a #Ferragosto. È la Mensa de… - trash_italiano : Il prossimo countdown è per il 19 settembre, quando inizierà Uomini e Donne. - SignorAldo : RT @franciungaro: Grazie a @VittoriaVime, per la preziosa condivisione sul #gendergap. La #parità tra uomini e donne arriverà mai? ??L'#I… - vinosullamente : Non ci sono più gli uomini di una volta Tutte prime donne RIP -