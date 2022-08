Una famiglia ha seguito il navigatore e si è persa in un bosco nel Lazio (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Un'intera famiglia - un uomo, una donna e due bambini - è stata soccorsa e salvata dai carabinieri e dai volontari della protezione civile dopo essersi persa in un'area boschiva a La Maggiorana, tra i Comuni di Tolfa e Santa Marinella, vicino Roma. In particolare, a bordo della loro autovettura, avevano cercato una scorciatoia per raggiungere Santa Marinella da Allumiere, lasciandosi condurre dal navigatore in una strada interpoderale sterrata. A un tratto l'autovettura li ha abbandonati a causa della rottura della coppa dell'olio: senza acqua, alle 15 del pomeriggio, la chiamata al 112 è stata inevitabile. Le ricerche sono scattate immediatamente: militari della stazione Santa Marinella e uomini della protezione civile si sono messi sulle loro tracce, cercando di farsi descrivere i luoghi alla loro vista e la strada fino a quel ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Un'intera- un uomo, una donna e due bambini - è stata soccorsa e salvata dai carabinieri e dai volontari della protezione civile dopo essersiin un'area boschiva a La Maggiorana, tra i Comuni di Tolfa e Santa Marinella, vicino Roma. In particolare, a bordo della loro autovettura, avevano cercato una scorciatoia per raggiungere Santa Marinella da Allumiere, lasciandosi condurre dalin una strada interpoderale sterrata. A un tratto l'autovettura li ha abbandonati a causa della rottura della coppa dell'olio: senza acqua, alle 15 del pomeriggio, la chiamata al 112 è stata inevitabile. Le ricerche sono scattate immediatamente: militari della stazione Santa Marinella e uomini della protezione civile si sono messi sulle loro tracce, cercando di farsi descrivere i luoghi alla loro vista e la strada fino a quel ...

USCremonese : Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e og… - fanpage : 'Non potete entrare a causa di direttive imposte dai gestori della struttura' avrebbe detto prima di suggerire nuov… - ilfoglio_it : Parla Paolo Trenta, fratello di Elisabetta Trenta, in corsa alle Parlamentarie grilline: 'Mia sorella mi ha dato un… - luposilenzioso2 : RT @ElisabettaPolet: @GINA32451015 @Achille03415924 @luposilenzioso2 @ElisaCuccolo @Da421954 @Emilystellaemi2 @MichelaSant5 @Ele13121 @cice… - aleviola19 : RT @Itss_SaRaNnn: 2022 e alcune piscine aperte al pubblico non fanno entrare una famiglia poiché il padre è nigeriano. #racism #blm #astili… -