“Rinuncio all’amore”. Arisa, la scelta di avere un figlio da sola (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il rapporto di Arisa con l’amore è sempre stato molto intenso: le sue relazioni hanno segnato profondamente la sua vita, lasciando cicatrici nel suo cuore. La cantante non ha mai nascosto le emozioni travolgenti legate ai suoi rapporti, e gli alti e i bassi che hanno caratterizzato i suoi grandi amori. Adesso però, dopo l’ultima delusione sentimentale, l’artista ha deciso di chiudere con gli uomini senza però rinunciare al desiderio di avere un figlio. Arisa, le sue fragilità e la rinuncia all’amore Arisa non ha mai nascosto le sue fragilità, i suoi momenti bui e i suoi periodi di rinascita: i suoi fan hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla proprio per la sua sincerità, condividendo con loro ogni emozione. La cantante è sempre stata trasparente, raccontando dei suoi amori e dei ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il rapporto dicon l’amore è sempre stato molto intenso: le sue relazioni hanno segnato profondamente la sua vita, lasciando cicatrici nel suo cuore. La cantante non ha mai nascosto le emozioni travolgenti legate ai suoi rapporti, e gli alti e i bassi che hanno caratterizzato i suoi grandi amori. Adesso però, dopo l’ultima delusione sentimentale, l’artista ha deciso di chiudere con gli uomini senza però rinunciare al desiderio diun, le sue fragilità e la rinuncianon ha mai nascosto le sue fragilità, i suoi momenti bui e i suoi periodi di rinascita: i suoi fan hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla proprio per la sua sincerità, condividendo con loro ogni emozione. La cantante è sempre stata trasparente, raccontando dei suoi amori e dei ...

