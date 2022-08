Regno Unito | l’inflazione balza oltre il +10% | è il livello più alto dal 1982

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Inflazione record nel. Il tasso è salito al 10,1%, superando le stime su base annua per luglio. Il rialzo previsto era del +9,8%, calcolato a fronte di un aumento del 9,4% segnato in giugno. Balzo dunque dello 0,7% rispetto al mese scorso. Come ricorda il Times si tratta deld’inflazione piùche il Paese abbia raggiunto dal. Secondo la piattaforma finanziaria inevsting.com, il tasso d’inflazione si starebbe avvicinando al picco del 13,3% previsto dalla Banca d’Inghilterra per ottobre, la quale ha avvertito che il Paese si trova ad affrontare una recessione profonda e prolungata. Su base mensile, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo è stato dello 0,6%, in calo rispetto al +0,8% segnato in giugno, ma superiore dell’atteso +0,4%. August 17, 2022 ...