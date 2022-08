Rai: serate-confronto tra leader politici (Di mercoledì 17 agosto 2022) In vista della tornata elettorale del 25 settembre, nel più ampio contesto delle iniziative editoriali già avviate, la RAI inviterà al confronto i leader delle diverse formazioni politiche. Il Tg1 e la Direzione Approfondimento prepareranno due “serate Speciali – Il confronto” con un dibattito elettorale televisivo secondo un format prestabilito. Così come accade in occasione dei grandi appuntamenti elettorali internazionali, sarà previsto un sistema di “regole d’ingaggio” definite per garantire ai protagonisti parità di condizioni e, al contempo, per assicurare ai telespettatori un dibattito che sia quanto più approfondito e coinvolgente. La messa in onda dei “confronti” è stata programmata per la prima metà di settembre (nella sera del 7 e in quella del 15) e naturalmente, sarà soggetta alla formalizzazione delle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) In vista della tornata elettorale del 25 settembre, nel più ampio contesto delle iniziative editoriali già avviate, la RAI inviterà aldelle diverse formazioni politiche. Il Tg1 e la Direzione Approfondimento prepareranno due “Speciali – Il” con un dibattito elettorale televisivo secondo un format prestabilito. Così come accade in occasione dei grandi appuntamenti elettorali internazionali, sarà previsto un sistema di “regole d’ingaggio” definite per garantire ai protagonisti parità di condizioni e, al contempo, per assicurare ai telespettatori un dibattito che sia quanto più approfondito e coinvolgente. La messa in onda dei “confronti” è stata programmata per la prima metà di settembre (nella sera del 7 e in quella del 15) e naturalmente, sarà soggetta alla formalizzazione delle ...

