Nelle liste del centrodestra ci saranno un pilota, un editore e un ambientalista pragmatico (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Il centrodestra alle prese con il Risiko delle candidature. A meno di una settimana dal 22 agosto, data entro la quale le liste dei partiti dovranno essere formalmente presentate, i partiti della coalizione sono al lavoro per la stesura dei nomi che correranno per le elezioni politiche del 25 settembre. Le principali forze dell'alleanza hanno raggiunto a fine luglio un accordo sulla distribuzione dei collegi (98 a Fratelli d'Italia, 70 alla Lega, 42 a FI e 11 a Noi Moderati) ma nella messa a punto delle candidature si trovano di fronte problemi diversi. I forzisti, che i sondaggi indicano come il partito del centrodestra meno consistente in termini numerici, saranno costretti a limare il numero dei candidati e lo stesso Antonio Tajani, coordinatore del partito, in una intervista al Corriere della Sera, ammette ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Ilalle prese con il Risiko delle candidature. A meno di una settimana dal 22 agosto, data entro la quale ledei partiti dovranno essere formalmente presentate, i partiti della coalizione sono al lavoro per la stesura dei nomi che correranno per le elezioni politiche del 25 settembre. Le principali forze dell'alleanza hanno raggiunto a fine luglio un accordo sulla distribuzione dei collegi (98 a Fratelli d'Italia, 70 alla Lega, 42 a FI e 11 a Noi Moderati) ma nella messa a punto delle candidature si trovano di fronte problemi diversi. I forzisti, che i sondaggi indicano come il partito delmeno consistente in termini numerici,costretti a limare il numero dei candidati e lo stesso Antonio Tajani, coordinatore del partito, in una intervista al Corriere della Sera, ammette ...

ivanscalfarotto : La città di #Foggia vive difficoltà enormi: tra l’altro, unico comune capoluogo sciolto per mafia. Chi si aspettava… - BaldinoVittoria : Ringrazio il Dott. Scarpinato per aver accettato di candidarsi nelle liste del @Mov5Stelle. È un onore per me e per… - ilfoglio_it : Michele Emiliano, non iscritto al Pd, riesce a piazzare nelle liste elettorali del Pd in Puglia i suoi fedelissimi,… - fisco24_info : Nelle liste del centrodestra ci saranno un pilota, un editore e un ambientalista pragmatico: AGI - Il centrodestra… - pier2856 : RT @Michele_Arnese: Dunque il microbiologo Andrea Crisanti, consulente della procura di Bergamo su esistenza e attuazione del piano pandemi… -