Milan, 27 anni fa Marco Van Basten diceva addio al calcio giocato | News (Di mercoledì 17 agosto 2022) Esattamente ventisette anni fa, Marco Van Basten si ritirava dal calcio giocato: smise all'età di 28 anni a causa dei problemi fisici Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 agosto 2022) Esattamente ventisettefa,Vansi ritirava dal: smise all'età di 28a causa dei problemi fisici

AntoVitiello : #Tonali al settimanale Sette: 'Mio padre mi ha trasmesso il milanismo. Non c'è stata la possibilità di arrivare al… - AntoVitiello : ?? #Milan, dialogo avanzato per il rinnovo di Rade #Krunic. Attualmente il centrocampista bosniaco, 28 anni, ha un c… - mike61824807 : @ApacheRossonero beh dopo aver seguito per anni il milan che arrivava 5/6 mi sento in diritto di postare sulla squa… - TrumanTerrence : @Calcioealtri Visto che negl'anni passati, ricordo venivano fatte anche delle previsioni di acquisti/cessioni,in ba… - elliott_il : Almeno i Boomers hanno Milan-Cavese. Penso ai Millenials & Zoomers di 10-20 anni dopo 'Per un mese, ogni giorno, 20… -