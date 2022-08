"La sinistra unita soltanto dal terrore delle urne. Fa campagna elettorale con bugie e idee copiate" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Cavaliere: "Accusarci di aver fatto cadere Draghi è falso, come mettere in dubbio il nostro atlantismo. Nel programma Pd spazio solo per bandiere ideologiche, sanno che perderanno" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Cavaliere: "Accusarci di aver fatto cadere Draghi è falso, come mettere in dubbio il nostro atlantismo. Nel programma Pd spazio solo per bandiere ideologiche, sanno che perderanno"

gercci1 : Fratoianni e sinistra Unita non avrebbero mai avuto un seggio in parlamento e dovevano andare a lavorare! Non rappr… - ziffozaffo1 : RT @ziffozaffo1: @vitalbaa L'Italia è piena di giornalisti indipendenti ' di estrema sinistra' pronti a mimetizzarsi, avete presente Repu… - erpetemendiconi : @R_iccard_o Dai su, ho frequentato le feste dell'unità per anni. Sono io quello di sinistra, razza di troll. Conosc… - SgrazX : @CapoOrsoInPiedi @Spreciso A me, la SINISTRA non è mai parsa così unita. La Sinistra eh?? - Ultimo_Samurai_ : Il “Bomba” parla talmente veloce che devo mettere indietro di 1 minuto la diretta per capire cosa stia dicendo. Sin… -