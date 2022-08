Jeep - Dopo la Renegade c'è una seconda B-Suv (dall'anima off-road) (Di mercoledì 17 agosto 2022) Con le prime immagini ufficiali, la Jeep ha rotto gli indugi e ha svelato l'aspetto della sua prossima B-Suv. L'inedito modello, che andrà a inserirsi nel segmento della Renegade, sarà elettrico e verrà prodotto in Polonia, a Tychy, insieme alle cugine marchiate Fiat e Alfa Romeo. Le tre vetture saranno basate sulla piattaforma Stla Small, ma numerose indiscrezioni danno per certo anche l'arrivo di un secondo modello compatto che la Jeep dedicherà ai clienti più affezionati all'off-road. Endotermica. La seconda B-Suv americana sarà tanto diversa da meritarsi una fabbrica dedicata: per lei si parla dell'impianto di Saragozza, in Spagna, anche se la piattaforma sarebbe esattamente la stessa del modello costruito in Polonia. Creando un secondo prodotto, la Jeep potrebbe accontentare un ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 17 agosto 2022) Con le prime immagini ufficiali, laha rotto gli indugi e ha svelato l'aspetto della sua prossima B-Suv. L'inedito modello, che andrà a inserirsi nel segmento della, sarà elettrico e verrà prodotto in Polonia, a Tychy, insieme alle cugine marchiate Fiat e Alfa Romeo. Le tre vetture saranno basate sulla piattaforma Stla Small, ma numerose indiscrezioni danno per certo anche l'arrivo di un secondo modello compatto che ladedicherà ai clienti più affezionati all'off-. Endotermica. LaB-Suv americana sarà tanto diversa da meritarsi una fabbrica dedicata: per lei si parla dell'impianto di Saragozza, in Spagna, anche se la piattaforma sarebbe esattamente la stessa del modello costruito in Polonia. Creando un secondo prodotto, lapotrebbe accontentare un ...

