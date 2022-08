Atletica, Europei Monaco 2022: picco di ascolti su Rai 2 per la finale di Jacobs (Di mercoledì 17 agosto 2022) Marcell Jacobs per la seconda estate di fila fa sognare gli italiani, e la testimonianza arriva dai dati Auditel inerenti a ieri: l’Atletica degli Europei di Monaco 2022 su Rai 2 vince la prima serata televisiva, facendo segnare, dalle 21.18 alle 23.04 uno share del 12.48%. Il picco d’ascolto nella serata dedicata all’Europeo è stato toccato alle 22.21, in coincidenza con la gara di Jacobs: 18,20%, dopo essere stato a lungo oltre la soglia del 17%. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Marcellper la seconda estate di fila fa sognare gli italiani, e la testimonianza arriva dai dati Auditel inerenti a ieri: l’deglidisu Rai 2 vince la prima serata televisiva, facendo segnare, dalle 21.18 alle 23.04 uno share del 12.48%. Ild’ascolto nella serata dedicata all’Europeo è stato toccato alle 22.21, in coincidenza con la gara di: 18,20%, dopo essere stato a lungo oltre la soglia del 17%. SportFace.

