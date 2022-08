Angelo Morriello | “Io candidato con Italia sovrana e popolare”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 17 agosto 2022) di Erika Noschese Uscire dall’euro, dalla Nato, riprendere i rapporti con la Russia e cessare l’invio di armi in Ucraina: è questa la ricetta di, salernitanoalla Camera dei Deputati con il partito “”, nato “dalla coalizione di varie forze politiche, che hanno sentito l’esigenza di unire le forze per ripristinare lo stato democratico di questo Paese – ha dichiarato– Parteciperò alle politiche del 25 Settembre nel collegio Plurinominale Campania 2 – P02, potrò quindi rappresentare tutti i cittadini della provincia di Salerno e Avellino, accanto al Presidente Nazionale di AncoraFrancesco Toscano per il quale nutro una grande stima”. Il movimento politico in queste ore è impegnato ...