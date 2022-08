VIDEO / Fiorentina, Rosati dice addio al calcio: l’annuncio e la commozione (Di martedì 16 agosto 2022) Antonio Rosati lascia il calcio giocato per diventare vice preparatore dei portieri della Fiorentina. Lo ha annunciato ai suoi compagni in spogliatoio. (Instagram @Rosati) Leggi su golssip (Di martedì 16 agosto 2022) Antoniolascia ilgiocato per diventare vice preparatore dei portieri della. Lo ha annunciato ai suoi compagni in spogliatoio. (Instagram @

ACF_Womens : ???????????????????? ????????????????????! ?? Il Presidente Commisso ha incontrato oggi la squadra facendo i propri auguri per la nuova… - acffiorentina : Il ritorno del Presidente Rocco Commisso a Firenze ???? #forzaviola #fiorentina #commisso - ASRomaFemminile : ?? Ecco la nostra formazione per l’amichevole con la Fiorentina. Lind; Di Guglielmo, Linari, Minami, Bartoli; Andre… - Civi83451571 : RT @UEFAcom_it: ?? Giovedì la Fiorentina tornerà protagonista nelle competizioni UEFA per club! ?? Tifosi viola, siete pronti? #UECL https:… - UEFAcom_it : ?? Giovedì la Fiorentina tornerà protagonista nelle competizioni UEFA per club! ?? Tifosi viola, siete pronti? #UECL -