Via alle Parlamentarie M5S con polemica sul listino di Conte. Rissa Pd sulle candidature: silurati Letta, Ceccanti e Cirinnà, c’è Crisanti (Di martedì 16 agosto 2022) Via alle Parlamentarie M5S e Rissa Pd sulle candidature. Dal Centrosinistra al Movimento 5 Stelle cresce il malContento sulla composizione delle liste e le scelte dei vertici. Letta silura Lotti Nel Partito democratico fa discutere l’esclusione del renziano Luca Lotti, ex componente del Giglio magico e ora appartenente alla corrente Base riformista che fa capo al ministro della Difesa Lorenzo Guerini e i cui componenti in Direzione Pd non hanno partecipato al voto che nella notte ha approvato e liste proposte dal segretario Enrico Letta. Un’esclusione che, come ha detto lo stesso Guerini, rappresenta «una grave violazione del garantismo, non avendo riportato Lotti alcuna condanna». Riferimento all’inchiesta Open che vede Lotti indagato dalla Procura di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 agosto 2022) ViaM5S ePd. Dal Centrosinistra al Movimento 5 Stelle cresce il malnto sulla composizione delle liste e le scelte dei vertici.silura Lotti Nel Partito democratico fa discutere l’esclusione del renziano Luca Lotti, ex componente del Giglio magico e ora appartenente alla corrente Base riformista che fa capo al ministro della Difesa Lorenzo Guerini e i cui componenti in Direzione Pd non hanno partecipato al voto che nella notte ha approvato e liste proposte dal segretario Enrico. Un’esclusione che, come ha detto lo stesso Guerini, rappresenta «una grave violazione del garantismo, non avendo riportato Lotti alcuna condanna». Riferimento all’inchiesta Open che vede Lotti indagato dalla Procura di ...

AlbertoBagnai : 'Identità digitale: l'ultimo rifugio delle canaglie', su #goofynomics - LucaBizzarri : Rushdie, il delirio in cui siamo precipitati e la civiltà di rispondere alle parole con le parole - OfficialASRoma : ?? Le tre partite del girone di #UEL ?? L'ottavo di Coppa Italia ?? Per chi ha l'abbonamento per la Serie A, c'è tem… - CENTROSTUDIINT3 : Il 27 agosto alle ore 22 in via Aldo Moro a Telese Terme, nell'ambito della manifestazione Momenti d'agosto, nella… - MarcoCarvelli1 : RT @BarillariDav: #TourVITAsud @VotaLaVITA Domani Puglia e poi via verso l'Umbria! Sara Cunial e Davide Barillari il 15 e il 16 agosto a… -