Tragedia in mare | papà e figlio di 6 anni muoiono annegati

infoitinterno : Tragedia in mare: muore annegato col figlio di 6 anni - antonie85321896 : Papà al mare coi tre figli nel Casertano: morto annegato con il più piccolo - interrisnews : Un giorno al mare in famiglia si è trasformato in tragedia - telodogratis : Tragedia in mare, padre tenta di salvare i figli: muore annegato insieme al più piccolo - InFoDifesa : Quella che doveva essere una tranquilla giornata al mare nel periodo di Ferragosto si è trasformata in tragedia.… -

"E' una grande. Non è l'unica nel mondo, perché purtroppo, oggi, ci sono tantissime guerre sul nostro ...della Solennità dell'Assunta (con la tradizionale investitura dei Consoli del). 'La ...Anche alcuni bagnanti si sono buttati in acqua per cercare di salvarli Di: Redazione Sardegna Liveina Castelvolturno, in provincia di Caserta. Un uomo ghanese s i è tuffato in acqua per salvare i tre figli che stavano per essere portati via dalla corrente ma è morto con il più ...L'uomo, di origini africane, era al mare con i tre figli di 6, 10 e 13 anni. Il secondogenito, salvato assieme al fratello maggiore, è in gravi condizioni. I testimoni: "Si è tuffato per salvarli" ...21:50:59 Padre e figlio di 6 anni, di origine straniera, sono morti annegati in mare in località Ischitella di Castel Volturno. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, il padre era al mare co ...