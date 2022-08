Sofia Loren, ex sarta colpevole di un crimine: in manette a 84 anni (Di martedì 16 agosto 2022) L’hanno portata in carcere in pigiama e senza dentiera per aver commesso un crimine: è l’ex sarta di Sofia Loren. Si chiama Loretta la signora di 84 anni arrestata lo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 16 agosto 2022) L’hanno portata in carcere in pigiama e senza dentiera per aver commesso un: è l’exdi. Si chiama Loretta la signora di 84arrestata lo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

SilviaTrevisa19 : Una bellissima Sofia Loren che per quel periodo fece scandalo in un film ???????????? - ParliamoDiNews : Il Giorno | La sarta di Sofia Loren e Marcello Mastroianni accoltella il marito: in carcere a 84 anni - Cronaca… - infoitinterno : L'ex sarta di Sofia Loren arrestata per aver accoltellato il marito - infoitinterno : La sarta di Sofia Loren e Marcello Mastroianni accoltella il marito - infoitinterno : Roma, in cella a 84 anni l'ex sarta di Sofia Loren: 'Prelevata da casa in pigiama' -