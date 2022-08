Salernitana, in 4 per una maglia: chi sarà il prossimo attaccante granata? (Di martedì 16 agosto 2022) A Nicola serve un centravanti di peso e la Salernitana sta lavorando a 4 piste: Boulaye Dia, Dobvyk, Piatek e Diallo. Iervolino può spendere... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022) A Nicola serve un centravanti di peso e lasta lavorando a 4 piste: Boulaye Dia, Dobvyk, Piatek e Diallo. Iervolino può spendere...

AliprandiJacopo : ???#Mourinho ha chiesto il bis: dopo la pizza sul treno della scorsa stagione, ha voluto replicare anche stavolta do… - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Si va avanti per #Dia del @VillarrealCF. Vicino anche #Dovbyk - DiMarzio : #Calciomercato | #Salernitana, è fatta per #Maggiore dallo #Spezia. Il calciatore oggi sarà in città.… - sportli26181512 : Salernitana, in 4 per una maglia: chi sarà il prossimo attaccante granata?: A Nicola serve un centravanti di peso e… - infoitsport : UFFICIALE. Salernitana, quadriennale per Maggiore: 'All'Arechi atmosfera super' -