Renato Pozzetto in ospedale ricoverato: le condizioni di salute e come sta (Di martedì 16 agosto 2022) Si apprende solo oggi che Renato Pozzetto è stato ricoverato e si trova in ospedale dal 12 agosto scorso. L'attore 82enne, annoverato tra i capiscuola del cabaret italiano, ha avuto un malore di non precisata natura. La notizia, infatti, giunge da diversi siti di informazione e l'uomo si troverebbe presso il nosocomio di Circolo di Varese. La situazione, tuttavia, non sarebbe grave e in questo momento Pozzetto si troverebbe in cura nel reparto di Medicina generale. Due anni fa venne ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano; un altro spavento nel 2017 quando dovette rinunciare ad uno spettacolo per motivi legati sempre alla sua salute. come sta Renato Pozzetto ricoverato in ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 agosto 2022) Si apprende solo oggi cheè statoe si trova indal 12 agosto scorso. L'attore 82enne, annoverato tra i capiscuola del cabaret italiano, ha avuto un malore di non precisata natura. La notizia, infatti, giunge da diversi siti di informazione e l'uomo si troverebbe presso il nosocomio di Circolo di Varese. La situazione, tuttavia, non sarebbe grave e in questo momentosi troverebbe in cura nel reparto di Medicina generale. Due anni fa venneall'San Raffaele di Milano; un altro spavento nel 2017 quando dovette rinunciare ad uno spettacolo per motivi legati sempre alla suastain ...

