Prova a rubare dalla barca a Mergellina: inseguito e preso 32enne (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato San Ferdinando sono intervenuti in via Caracciolo, al molo Luise, per la segnalazione di furti a bordo di alcune imbarcazioni ormeggiate. Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla vigilanza il quale ha raccontato che, poco prima, uno skipper aveva sorpreso a bordo della sua imbarcazione una persona che tentava di asportare alcuni oggetti e che, una volta scoperta, lo aveva spintonato per darsi alla fuga lungo la scogliera. In quei frangenti il vigilante, attirato dalle grida dello skipper, aveva notato il malvivente allontanarsi in direzione della funicolare di Mergellina dove, dopo aver raccolto da terra alcuni cocci di bottiglia, lo aveva minacciato per poi allontanarsi definitivamente. I poliziotti, grazie alle descrizioni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato San Ferdinando sono intervenuti in via Caracciolo, al molo Luise, per la segnalazione di furti a bordo di alcune imzioni ormeggiate. Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla vigilanza il quale ha raccontato che, poco prima, uno skipper aveva sora bordo della sua imzione una persona che tentava di asportare alcuni oggetti e che, una volta scoperta, lo aveva spintonato per darsi alla fuga lungo la scogliera. In quei frangenti il vigilante, attirato dalle grida dello skipper, aveva notato il malvivente allontanarsi in direzione della funicolare didove, dopo aver raccolto da terra alcuni cocci di bottiglia, lo aveva minacciato per poi allontanarsi definitivamente. I poliziotti, grazie alle descrizioni ...

