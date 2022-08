"Portata via in pigiama". Sarta della Loren in carcere a 84 anni (Di martedì 16 agosto 2022) La denuncia del Garante dei detenuti sui social: "Ha accoltellato il marito per difendersi. Perché non è stata trovata una misura alternativa?". Poi l'annuncio: "È stata trovata una sistemazione per Loretta" Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 agosto 2022) La denuncia del Garante dei detenuti sui social: "Ha accoltellato il marito per difendersi. Perché non è stata trovata una misura alternativa?". Poi l'annuncio: "È stata trovata una sistemazione per Loretta"

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Raggiunto l’accordo tra Pd, Sinistra e Verdi. Letta: “Intesa necessaria, come quella con Azi… - APOCALYPSETRAD1 : @mariobianchi18 Io ho perso mia nonna per covid al San Paolo di Milano, e se facessero un inchiesta sarei il primo… - TommyBrain : RT @11Giuliano: Sottomessi: 'Lutto nel mondo dello spettacolo: muore Anna Rita Luceri del trio Ciciri e Tria. Aveva 48 anni Anna Rita Lucer… - IacobellisT : RT @11Giuliano: Sottomessi: 'Lutto nel mondo dello spettacolo: muore Anna Rita Luceri del trio Ciciri e Tria. Aveva 48 anni Anna Rita Lucer… - TuttoSuRoma : Sofia Loren, ex sarta in carcere a 84 anni: accoltellato il marito. «Portata via in pigiama e senza dentiera» -