Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono sposati in Italia (Di martedì 16 agosto 2022) Ozge Gurel e Serkan Cayoglu hanno mantenuto la promessa che avevano fatto ai fans Italiani, infatti hanno voluto sposarsi in Italia e precisamente a Verona. I due, dopo essersi conosciuti sul set di Cherry Season, non si sono più lasciati e ora hanno coronato il loro sogno d’amore. Dopo una cerimonia intima in Germania, dove risiedono la maggior parte dei parenti di Serkan, i due sono volati in Italia con un seguito di familiari e hanno detto sì nella città degli innamorati per eccellenza, quella che tutti ricordano per la storia d’amore tra Romeo e Giulietta. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Orietta Berti parla della lite con Sonia Bruganelli ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 16 agosto 2022)hanno mantenuto la promessa che avevano fatto ai fansni, infatti hanno voluto sposarsi ine precisamente a Verona. I due, dopo essersi conosciuti sul set di Cherry Season, non sipiù lasciati e ora hanno coronato il loro sogno d’amore. Dopo una cerimonia intima in Germania, dove risiedono la maggior parte dei parenti di, i duevolati incon un seguito di familiari e hanno detto sì nella città degli innamorati per eccellenza, quella che tutti ricordano per la storia d’amore tra Romeo e Giulietta. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Orietta Berti parla della lite con Sonia Bruganelli ...

infoitcultura : Ozge Gurel e Serkan Cayoglu festeggiano il loro matrimonio in Italia! - Aferdit78355557 : RT @arem1956: Dopo un mese dal sì, Özge Gürel e Serkan Cayoglu hanno festeggiato il loro matrimonio anche in Italia I protagonisti della s… - mans_martha : RT @arem1956: Dopo un mese dal sì, Özge Gürel e Serkan Cayoglu hanno festeggiato il loro matrimonio anche in Italia I protagonisti della s… - mans_martha : RT @arem1956: - spigalara : RT @arem1956: -