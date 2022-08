Nizza, si spinge per una stella dell'Arsenal in prestito (Di martedì 16 agosto 2022) Il Nizza sta spingendo per il prestito di Nicolas Pepe. Il giocatore non trova spazio all'Arsenal e vedrebbe di buon occhio un ritorno in... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022) Ilstando per ildi Nicolas Pepe. Il giocatore non trova spazio all'e vedrebbe di buon occhio un ritorno in...

sportli26181512 : Nizza, si spinge per una stella dell'Arsenal in prestito: Il Nizza sta spingendo per il prestito di Nicolas Pepe. I… - DaniloBatresi : RT @AmalaTV_: Romano - Giornate chiave per l'affare #Casadei. Il Chelsea spinge per battere il Nizza, nuova offerta da presentare questa se… - AmalaTV_ : Romano - Giornate chiave per l'affare #Casadei. Il Chelsea spinge per battere il Nizza, nuova offerta da presentare… - MentalitNeroaz1 : @FabrizioRomano - Giorni chiave per Cesare Casadei. Il Chelsea spinge per concludere l’affare e superare il Nizza.… - infoitsport : Roma, il Nizza spinge per Belotti. L’attaccante attende i giallorossi -