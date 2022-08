“L’unico vero fallimento”. Ambra Angiolini, la confessione su Francesco Renga (Di martedì 16 agosto 2022) Ambra Angiolini ha scelto di parlare a cuore aperto. Di lasciarsi andare. Perché Ambra è rinata, oggi, ed è più forte che mai. Lo ha fatto raccontandosi in una lunga intervista, dove ha parlato del suo ex storico: Francesco Renga. Con cui c’è un bellissimo legame, un rapporto solido, ma non c’è più l’amore, quello vivo e passionale. C’è l’amore familiare, quello sì, dal momento in cui hanno costruito una famiglia con i figli Jolanda e Leonardo. E la giudice di X Factor ha deciso di rivelare il suo fallimento più grande. Ambra Angiolini parla della fine dell’amore con Francesco Renga In una lunga intervista concessa a Vanity Fair, Ambra Angiolini si è raccontata al presente, senza ... Leggi su dilei (Di martedì 16 agosto 2022)ha scelto di parlare a cuore aperto. Di lasciarsi andare. Perchéè rinata, oggi, ed è più forte che mai. Lo ha fatto raccontandosi in una lunga intervista, dove ha parlato del suo ex storico:. Con cui c’è un bellissimo legame, un rapporto solido, ma non c’è più l’amore, quello vivo e passionale. C’è l’amore familiare, quello sì, dal momento in cui hanno costruito una famiglia con i figli Jolanda e Leonardo. E la giudice di X Factor ha deciso di rivelare il suopiù grande.parla della fine dell’amore conIn una lunga intervista concessa a Vanity Fair,si è raccontata al presente, senza ...

